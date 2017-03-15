Стамбульские котики

Представить Стамбул без котэ - невозможно. Они сопровождают этот город на всех этапах его жизни. Они тут ласковы, вальяжны и совсем не бояться людей









Ленивый хранитель Айя-Софии

Если минут 10 сидеть во дворе Археологического музея, то мимо вас обязательно пройдут все его котики. Скучно им сидеть на одном месте.









И пока местный главкот обходит владенья свои, кое-кто решил устроить разборки



Едите?? Что??? Без меня???
Tags: , , , , , ,

Posts from This Journal by “путешествия” Tag

  • 45 comments
    • :
    Previous Entry
    kis_dikiy
    просто удивительно, как они ласковы при всей своей уличной жизни
    toolser
    Так все коты на свете произошли от русских !
    sharikowa
    Вот везет тем, кто приедет туда с аллергией )))
    kis_dikiy
    скажу по секрету - у меня жуткая аллергия на кошек. поэтому при всей любви к ним не могу завести сию радость дома. но с уличными проще - просто не надо к ним слишком близко подходить
    monya_kysh
    Какие котики красивые, здоровые и как шкурка лоснится!!!! Турки молодцы в своем отношении к котикам
    kis_dikiy
    такое происходит не во всех регионах. в той же Каппадокии кошаки выходят на охоту по помойкам только в ночи и совсем не подходят к людям. Хотя там кошек тоже много
    monya_kysh
    В Каппадокии видела кошек только при дворах и при дверях. Даже в моей гостинице во дворе жила парочка кошек )))) Помоек тож как то не встречалось, хотя поздним вечером гулять ходили
    kis_dikiy
    это немного другая история - кошки при ком-то и чем-то. а вот в феврале мы наблюдали с наступлением темноты просто ужость как много кошек шныряющих в поисках еды. и помойки тоже попадались. естественно, рядом с домами
    kis_dikiy
    жаль, мало времени у меня было на их фотосессии :(
    murzikcot
    В Стамбуле их любят и уважают а у нас в России котеек бьют и унижают.
    tatikus
    Помню, один такой усатый-полосатый возлежал в Айя-Софии на месте коронации византийских императоров - огороженном для туристов.. И кормят их в Стамбуле не безумные бабки-кошатницы а вполне себе вальяжные турки.
    kis_dikiy
    тык в этой подборке тоже есть один айя-софийский. крайне гордо восседал! и позировал всем желающим
    kis_dikiy
    он был неподражаем! вальяжен, ленив до невозможности
    _twin_
    У них очень много кабачковых котиков с полосами вдоль и мраморных - вот прям по улицам шлындают - а у нас таких почти нет. Всегда дивлюсь :)
    kis_dikiy
    кстати да, у них популяция мраморных сильно больше
    aponibolinaen
    Ради котиков можно пережить и "тЬся" вместо "тся".
    Ибо котики - миротворцы.
    kis_dikiy
    поверьте мне - можно пережить не только ради котиков. вопрос отношения к жизни и нетерпимости к другим людям.
    ну и мира вам и котиков!
    aponibolinaen
    Непременно поверю.
    Котиков своих хватет, возьму только миром. ))
    (Anonymous)
    Зато сабачек не жалеють
    kis_dikiy
    вот кстати нет - в Стамбуле очень много бродячих собак, еще 8 лет назад Я такого не замечала. И все они крупные, спокойно гуляют, не пугливы и чипированы. Сделаю по ним отдельный пост.
    Но да - не котики все же :)
    olexiy_o
    Я для себя отметил, что в Турции у котов на много крепче и массивнее кости, чем у наших.
    o_avgust
    В Стамбуле действительно очень много кошек

    Стамбул

    Но наши не хуже

    Зимний Мариинск
    oxisunbeam
    Это да, мы пока ехали из Стамбула до Каппадокии встретили даже не знаю сколько котеек. В одном из мест они ели Принглс, до сих пор помню наше удивление) Но жрали его так, что за ушами трещало)
  • 45 comments
    • :
    Previous Entry