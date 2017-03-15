Стамбульские котики
Представить Стамбул без котэ - невозможно. Они сопровождают этот город на всех этапах его жизни. Они тут ласковы, вальяжны и совсем не бояться людей
Ленивый хранитель Айя-Софии
Если минут 10 сидеть во дворе Археологического музея, то мимо вас обязательно пройдут все его котики. Скучно им сидеть на одном месте.
И пока местный главкот обходит владенья свои, кое-кто решил устроить разборки
Едите?? Что??? Без меня???
Ленивый хранитель Айя-Софии
Если минут 10 сидеть во дворе Археологического музея, то мимо вас обязательно пройдут все его котики. Скучно им сидеть на одном месте.
И пока местный главкот обходит владенья свои, кое-кто решил устроить разборки
Едите?? Что??? Без меня???
Хороши, красавцы!)
А на Мелмаке пьют.
Как страшно жыть.
Ибо котики - миротворцы.
ну и мира вам и котиков!
Котиков своих хватет, возьму только миром. ))
Но да - не котики все же :)
Но наши не хуже