Стамбульские котики

просто удивительно, как они ласковы при всей своей уличной жизни Reply

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На русских похожи Reply

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Так все коты на свете произошли от русских ! Reply

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Хахах Reply

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лысые тоже.. Reply

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Да ВСЁ с Руси-Матушки ! Reply

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Кроме Гитлера- он эта- Англо-Сакс, во... Reply

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Дык ! Вне всякаго сомнеия ! Reply

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И Абама- он эта- АфроГитлер Reply

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как патриотично то!!!! Reply

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Как думаю так и пишу Reply

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так и правильно! Reply

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Такие славные, с серьёзными лицами.))) Reply

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трудно не почесать за ушком! Reply

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Вот везет тем, кто приедет туда с аллергией ))) Reply

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скажу по секрету - у меня жуткая аллергия на кошек. поэтому при всей любви к ним не могу завести сию радость дома. но с уличными проще - просто не надо к ним слишком близко подходить Reply

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Какие котики красивые, здоровые и как шкурка лоснится!!!! Турки молодцы в своем отношении к котикам Reply

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такое происходит не во всех регионах. в той же Каппадокии кошаки выходят на охоту по помойкам только в ночи и совсем не подходят к людям. Хотя там кошек тоже много Reply

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В Каппадокии видела кошек только при дворах и при дверях. Даже в моей гостинице во дворе жила парочка кошек )))) Помоек тож как то не встречалось, хотя поздним вечером гулять ходили Reply

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это немного другая история - кошки при ком-то и чем-то. а вот в феврале мы наблюдали с наступлением темноты просто ужость как много кошек шныряющих в поисках еды. и помойки тоже попадались. естественно, рядом с домами Reply

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трудно уйти от них - так и просятся в объектив Reply

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очень фотогеничные! Reply

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жаль, мало времени у меня было на их фотосессии :( Reply

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ничего, и так хорошо получилось! Reply

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В Стамбуле их любят и уважают а у нас в России котеек бьют и унижают. Reply

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А в Кетае жрут.

А на Мелмаке пьют.

Как страшно жыть. Reply

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ну не правда! у нас тоже их очень даже любят :) Reply

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Помню, один такой усатый-полосатый возлежал в Айя-Софии на месте коронации византийских императоров - огороженном для туристов.. И кормят их в Стамбуле не безумные бабки-кошатницы а вполне себе вальяжные турки. Reply

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тык в этой подборке тоже есть один айя-софийский. крайне гордо восседал! и позировал всем желающим Reply

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Хранитель особенно хорош Reply

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он был неподражаем! вальяжен, ленив до невозможности Reply

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У них очень много кабачковых котиков с полосами вдоль и мраморных - вот прям по улицам шлындают - а у нас таких почти нет. Всегда дивлюсь :) Reply

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кстати да, у них популяция мраморных сильно больше Reply

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Ради котиков можно пережить и "тЬся" вместо "тся".

Ибо котики - миротворцы. Reply

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поверьте мне - можно пережить не только ради котиков. вопрос отношения к жизни и нетерпимости к другим людям.

ну и мира вам и котиков! Reply

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Непременно поверю.

Котиков своих хватет, возьму только миром. )) Reply

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Зато сабачек не жалеють Reply

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вот кстати нет - в Стамбуле очень много бродячих собак, еще 8 лет назад Я такого не замечала. И все они крупные, спокойно гуляют, не пугливы и чипированы. Сделаю по ним отдельный пост.

Но да - не котики все же :) Reply

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Я для себя отметил, что в Турции у котов на много крепче и массивнее кости, чем у наших. Reply

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а в Марокко - наоборот :) Reply

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Но наши не хуже



В Стамбуле действительно очень много кошекНо наши не хуже Reply

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особенно хорош чернявенький кошак :) Reply

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